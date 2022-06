Vaccini, l’Italia ha comprato 321 milioni di dosi: la rivelazione di Report. Ancora sprechi (Di lunedì 20 giugno 2022) Vaccini sempre in primo piano. «l’Italia ha comprato sino a oggi, in base ai segretissimi accordi tra Ue e Big pharma, addirittura 321 milioni di dosi». Lo scrive La Verità che annuncia la rivelazione di Report. Questa sera la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, si legge sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, «mostrerà in esclusiva un documento firmato dal generale Tommaso Petroni (il successore dell’ex commissario Francesco Figliuolo), che svela come per quest’anno il governo italiano si sia accaparrato ben 137,9 milioni di dosi; una scorta che va sommata agli oltre 180 milioni di dosi del 2021 (e alle 479.700 del 2020) e che, avendo una data di scadenza molto breve, rischiano di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022)sempre in primo piano. «hasino a oggi, in base ai segretissimi accordi tra Ue e Big pharma, addirittura 321di». Lo scrive La Verità che annuncia ladi. Questa sera la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, si legge sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, «mostrerà in esclusiva un documento firmato dal generale Tommaso Petroni (il successore dell’ex commissario Francesco Figliuolo), che svela come per quest’anno il governo italiano si sia accaparrato ben 137,9di; una scorta che va sommata agli oltre 180didel 2021 (e alle 479.700 del 2020) e che, avendo una data di scadenza molto breve, rischiano di ...

