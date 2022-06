Vacca: 'Continua la campagna d'odio contro Di Maio, forse è un pretesto per uscire da governo?' (Di lunedì 20 giugno 2022) "Al di là delle smentite fatte poco fa, Continua la campagna d'odio nei confronti di Luigi Di Maio, ed è del tutto ingiustificata alla luce del fatto che Di Maio, come tanti parlamentari insieme a lui,... Leggi su globalist (Di lunedì 20 giugno 2022) "Al di là delle smentite fatte poco fa,lad'nei confronti di Luigi Di, ed è del tutto ingiustificata alla luce del fatto che Di, come tanti parlamentari insieme a lui,...

