Urbanista Seoul: gli auricolari perfetti per il mobile gaming e lo streaming (Di lunedì 20 giugno 2022) Entra nel mondo dei coinvolgenti giochi per dispositivi mobili e lo streaming video con i nuovi e avanzati auricolari Urbanista Seoul, disponibili da ora Urbanista, il marchio audio lifestyle svedese, annuncia che gli Urbanista Seoul, auricolari true wireless, predisposti per il gaming su dispositivi mobili e lo streaming video, sono ora in distribuzione. Progettati per i giocatori in movimento, gli eleganti e compatti auricolari Seoul offrono una bassa latenza e un'eccellente qualità audio, caratteristiche che li rendono il partner perfetto per il mobile gaming con l'aggiunta di uno stile impeccabile e alla moda. Immersione audio senza rivali Al ...

