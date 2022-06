Uomo trovato morto nel Tevere vicino all'Isola Tiberina. L'orrore sotto gli occhi dei passanti (Di lunedì 20 giugno 2022) Cadavere ripescato nel Tevere, l'orrore sotto gli occhi dei passanti. Un Uomo dell'apparente età tra i 60 e i 70 anni è stato rinvenuto nel fiume Tevere a Roma e ripescato dalla Polizia Fluviale all'... Leggi su leggo (Di lunedì 20 giugno 2022) Cadavere ripescato nel, l'glidei. Undell'apparente età tra i 60 e i 70 anni è stato rinvenuto nel fiumea Roma e ripescato dalla Polizia Fluviale all'...

Pubblicità

fabjango : RT @11Giuliano: Altra Tragedia: Messina, malore fatale: 47enne trovato morto in strada. Un uomo è stato trovato morto in strada, in via Lu… - leggoit : Uomo trovato morto nel Tevere vicino all'Isola Tiberina. L'orrore sotto gli occhi dei passanti - Crpzo : - domenicosabell1 : Trovato cadavere mummificato a Genova, l'uomo era scomparso nel 2012 - infoitinterno : Tragedia: uomo senza vita trovato all'interno di un'auto parcheggiata da giorni -