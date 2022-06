United Rugby Championship: Benetton Treviso e Zebre Parma, una stagione grigia, ma da qui si riparte (Di lunedì 20 giugno 2022) Questo weekend i sudafricani Stormers si sono laureati campioni dell’United Rugby Championship e hanno fatto calare il sipario sulla stagione. Una stagione che ha visto Benetton Treviso e Zebre Parma iniziare una nuova fase e questi mesi hanno visto le due franchigie italiane raccogliere poche soddisfazioni. Una stagione molto diversa per biancoverdi e bianconeri e una stagione da cui le due formazioni devono ripartire. Partiamo dalla Benetton Treviso. La squadra di Marco Bortolami, alla sua prima stagione sulla panchina, ha chiuso al tredicesimo posto, con sei successi, un pareggio e 11 sconfitte. I veneti avevano, però, iniziato la ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Questo weekend i sudafricani Stormers si sono laureati campioni dell’e hanno fatto calare il sipario sulla. Unache ha vistoiniziare una nuova fase e questi mesi hanno visto le due franchigie italiane raccogliere poche soddisfazioni. Unamolto diversa per biancoverdi e bianconeri e unada cui le due formazioni devono ripartire. Partiamo dalla. La squadra di Marco Bortolami, alla sua primasulla panchina, ha chiuso al tredicesimo posto, con sei successi, un pareggio e 11 sconfitte. I veneti avevano, però, iniziato la ...

Pubblicità

infoitsport : United Rugby Championship: Zebre Parma, in mediana arriva Gonzalo Garcia - GacchanAc : @Booleano4punto0 È esattamente così. Un giocatore di rugby spacciato per giocatore di calcio. Infatti al Chelsea e… - zazoomblog : United Rugby Championship: Zebre Parma in mediana arriva Gonzalo Garcia - #United #Rugby #Championship: #Zebre - zazoomblog : United Rugby Championship: Stormers e Bulls derby sudafricano per il titolo - #United #Rugby #Championship: - ZebreRugby : RT @Rugbymeet: Zebre Rugby: le avversarie delle amichevoli estive #preseason #URC @ZebreRugby -