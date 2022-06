Una vita anticipazioni: Dori salverà Felipe dal baratro? Una nuova conoscenza per Lolita (Di lunedì 20 giugno 2022) Puntuali come sempre arrivano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani, 21 giugno 2022? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, in onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1418 della soap spagnola, pronti per scoprire che cosa vedremo? Dori ha fatto il suo ingresso in casa di Felipe. Marina sembra essere fiduciosa e crede che questa volta l’avvocato possa lasciarsi aiutare mentre Lolita, non ha più speranze. Genoveva ha intenzione di capire che cosa sta nascondendo Aurelio nonostante suo marito l’abbia invitata a smetterla di cercare. Le prossime puntate di Una vita saranno ricche di colpi di scena: vedremo Genoveva continuare a indagare sulla strada coppia di Acacias 38 e anche Lolita, fare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 giugno 2022) Puntuali come sempre arrivano le nostredi Una: che cosa succederà nella puntata di domani, 21 giugno 2022? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, in onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1418 della soap spagnola, pronti per scoprire che cosa vedremo?ha fatto il suo ingresso in casa di. Marina sembra essere fiduciosa e crede che questa volta l’avvocato possa lasciarsi aiutare mentre, non ha più speranze. Genoveva ha intenzione di capire che cosa sta nascondendo Aurelio nonostante suo marito l’abbia inta a smetterla di cercare. Le prossime puntate di Unasaranno ricche di colpi di scena: vedremo Genoveva continuare a indagare sulla strada coppia di Acacias 38 e anche, fare ...

