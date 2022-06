Una Vita, anticipazioni 21 giugno: Lolita incontra Fidel. Felipe sta di nuovo male e non può partecipare alla commemorazione, mentre Ramòn cambia idea (Di lunedì 20 giugno 2022) Una Vita, anticipazioni 21 giugno: come continuerà la telenovela spagnola? Ci saranno importanti novità soprattutto per Lolita. Una Vita, anticipazioni 21 giugno: Lolita conosce un uomo, anche lui vittima dell’attentato Lolita conosce qualcuno che ha subito un dolore simile al sup a causa dell’attentato anarchico: Fidel, che ha perso la moglie Maria Jose e in più il figlio. Abbiamo già dato interessanti anticipazioni di ciò che succederà. Felipe non si è ancora ripreso e non può andare alla cerimonia di suffragio Felipe ha un nuovo attacco di panico, per cui prende una massiccia dose di ansiolitico. Nelle sue condizioni non può ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 giugno 2022) Una21: come continuerà la telenovela spagnola? Ci saranno importanti novità soprattutto per. Una21conosce un uomo, anche lui vittima dell’attentatoconosce qualcuno che ha subito un dolore simile al sup a causa dell’attentato anarchico:, che ha perso la moglie Maria Jose e in più il figlio. Abbiamo già dato interessantidi ciò che succederà.non si è ancora ripreso e non può andarecerimonia di suffragioha unattacco di panico, per cui prende una massiccia dose di ansiolitico. Nelle sue condizioni non può ...

