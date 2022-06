"Una margherita e il vino". Poi l'incubo: sudorazione a mille, cosa è successo al Crazy Pizza di Briatore (Di lunedì 20 giugno 2022) Lory Del Santo ha avuto un malore. L'ex concorrente dell'isola dei famosi è stata male: crampi allo stomaco lancinanti, vomito e astenia. La De Santo era al Crazy Pizza di Flavio Briatore e probabilmente la permanenza all'isola, senza magiare per mesi, potrebbe aver provocato il malore. Lei racconta: «Mai provato fino a ora». Si tratta della prima cena fuori casa dopo 80 giorni all'Isola dei Famosi. Ovviamente si tratta di una serata tranquilla. A Fanpage, la Del Santo dice: «Martedì (14 giugno, ndr) sono stata nel locale milanese di Briatore. Ho ordinato una buona Pizza e un bicchiere di vino. In sottofondo dell'ottima musica. Niente di più. Ho cominciato a mangiare e a un tratto mi sono sentita male: crampi allo stomaco e sudorazione a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Lory Del Santo ha avuto un malore. L'ex concorrente dell'isola dei famosi è stata male: crampi allo stomaco lancinanti, vomito e astenia. La De Santo era aldi Flavioe probabilmente la permanenza all'isola, senza magiare per mesi, potrebbe aver provocato il malore. Lei racconta: «Mai provato fino a ora». Si tratta della prima cena fuori casa dopo 80 giorni all'Isola dei Famosi. Ovviamente si tratta di una serata tranquilla. A Fanpage, la Del Santo dice: «Martedì (14 giugno, ndr) sono stata nel locale milanese di. Ho ordinato una buonae un bicchiere di. In sottofondo dell'ottima musica. Niente di più. Ho cominciato a mangiare e a un tratto mi sono sentita male: crampi allo stomaco ea ...

