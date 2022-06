Un turista spagnolo ha fatto il bagno nella Fontana di Trevi e si è preso una multa da 450 euro

Pubblicità

quotidianodirg : #Roma – Un turista spagnolo è stato sanzionato per un #bagno nella #FontanadiTrevi. Alle 5.00 di questa mattina for… - Frankf1842 : RT @fanpage: Un tuffo che gli è costato carissimo - infoitinterno : Un tuffo all’alba dentro Fontana di Trevi costa caro un turista spagnolo: multato per 450 euro - Marilenapas : RT @fanpage: Un tuffo che gli è costato carissimo - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un tuffo che gli è costato carissimo -

Undi 26 anni è stato sanzionato per un bagno nella Fontana di Trevi: pagherà una multa di 450 euro. Alle ore 5:00 di ieri il giovane è stato sorpreso a fare il bagno dalla Polizia ...ROMA - Unè stato sanzionato per un bagno nella Fontana di Trevi. Alle 5 di questa mattina, forse per via delle temperature torride, il giovane è stato sorpreso a fare il bagno dalla Polizia ...Un turista spagnolo di 26 anni è stato sanzionato per un bagno nella Fontana di Trevi: pagherà una multa di 450 euro. Alle ore 5:00 di ieri il giovane è stato sorpreso a fare ...Solo nelle ultime settimane le fontane storiche della città sono state 'oltraggiate' da episodi peggiori di un semplice tuffo. Multe che purtroppo, negli ultimi anni, sono state elevate sempre più spe ...