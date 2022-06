Un ricatto con un solo obiettivo: Senaldi smaschera il piano di Putin (Di lunedì 20 giugno 2022) Pietro Senaldi, codirettore di Libero, è tra gli ospiti dell'edizione del 20 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4, e svela cosa ci sia dietro le mosse di Putin nel tagliare le forniture di gas all'Europa: “È vero che Vladimir Putin ha bisogno di venderci il gas, ma sta chiudendo i rubinetti del gas perché gioca a dividere l'Europa al proprio interno e rispetto all'alleato americano. Su questo ha un gioco molto facile, le opinioni pubbliche europee cominciano a nutrire dello scetticismo e soprattutto perché il cittadino europeo paga più del cittadino statunitense questo conflitto e quindi è più contrario. Ma soprattutto sente di non contare nulla su questo conflitto, l'Europa si è schierata, ma non si capisce bene quello che sarà il suo vantaggio, anche se viene detto che se Putin si prende l'Ucraina poi si ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Pietro, codirettore di Libero, è tra gli ospiti dell'edizione del 20 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4, e svela cosa ci sia dietro le mosse dinel tagliare le forniture di gas all'Europa: “È vero che Vladimirha bisogno di venderci il gas, ma sta chiudendo i rubinetti del gas perché gioca a dividere l'Europa al proprio interno e rispetto all'alleato americano. Su questo ha un gioco molto facile, le opinioni pubbliche europee cominciano a nutrire dello scetticismo e soprattutto perché il cittadino europeo paga più del cittadino statunitense questo conflitto e quindi è più contrario. Ma soprattutto sente di non contare nulla su questo conflitto, l'Europa si è schierata, ma non si capisce bene quello che sarà il suo vantaggio, anche se viene detto che sesi prende l'Ucraina poi si ...

