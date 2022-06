Un Posto al Sole | anticipazioni 21 giugno | cosa succederà

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 20 giugno 2022) Sarà un’altra settimana ricca di colpi di scena per i telespettatori di Unal. Andiamo a vedere tutte ledel 21C’è grande attesa per le prossime puntate di Unal. Infatti i telespettatori sono curiosi di scoprireaccadrà nei prossimi episodi. Scopriamo quindi tutte leed il destino dei protagonisti della soap ambientata a Napoli. I protagonisti della nota soap opera italiana (Via Screenshot)Nel corso di questo lunedì tornerà in onda su Rai Tre, l’amatissima serie televiva ‘Unal‘. Ovviamente, come ogni settimana, in rete sono spuntate le primesulle nuove puntate. Già come abbiamo raccontato in ...