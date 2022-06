Ultime Notizie – Verona, ecco la lettera del vescovo Zenti: “Chi vota pensi a famiglia e dica no a gender” (Di lunedì 20 giugno 2022) Spetta “ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall’ideologia del gender, al tema dell’aborto e dell’eutanasia”. È quanto si legge in un passaggio della lettera inviata dal vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti ai ‘confratelli’ della diocesi, al centro ora del dibattito politico nella città scaligera, in vista del ballottaggio di domenica prossima, quando verrà eletto il nuovo sindaco. Per Zenti ai cittadini il dovere “non è schierarsi per partiti o persone, ma segnalare presenze o carenze di valori civili con radice cristiana”. ecco il passaggio integrale riservato alle elezioni nel testo di Zenti: “Nelle varie tornate elettorali, di qualsiasi genere, è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Spetta “ai fedeli di individuare quali sensibilità e attenzioni sono riservate allavoluta da Dio e non alterata dall’ideologia del, al tema dell’aborto e dell’eutanasia”. È quanto si legge in un passaggio dellainviata daldi, monsignor Giuseppeai ‘confratelli’ della diocesi, al centro ora del dibattito politico nella città scaligera, in vista del ballottaggio di domenica prossima, quando verrà eletto il nuovo sindaco. Perai cittadini il dovere “non è schierarsi per partiti o persone, ma segnalare presenze o carenze di valori civili con radice cristiana”.il passaggio integrale riservato alle elezioni nel testo di: “Nelle varie tornate elettorali, di qualsiasi genere, è ...

