Ultime Notizie – Severodonetsk | sindaco | “Da Russia stessa strategia Mariupol | distruzione totale”

(Di lunedì 20 giugno 2022) “Lache adottano i russi aè identica a quella messa in atto a, non è cambiata. Prevede ladella città, utilizzano l’artiglieria pensate per distruggere tutto e cercano spiragli per entrare e respingere i nostri militari. Inoltre, hanno la tattica di distruggere interi quartieri: ad esempio un carro armato russo distrugge un intero grattacielo di 5 piani, e così ha la visuale per procedere radendo tutto al suolo”. Lo racconta, in un’intervista esclusiva con l’Adnkronos, ile capo dell’amministrazione regionale diOleksandr Striuk. “Non si fermano neanche alle case dei civili”, spiega ildella città che è diventata ormai il cuore dello scontro. “I combattimenti sono ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 16.571 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Cina: #Russia primo fornitore di #greggio, scavalcata l’Arabia Saudita. ??? Capo ufficio… - Corriere : Pregliasco: «Fisiologico rialzo dei casi. Meglio che i fragili mantengano la mascherina» - Radio24_news : Segui le ultime notizie ?? di @e_pagliarini dal mondo digitale di @2024_R24 - ?? Ascolta le #Digitalnews del… - alexfoti : Covid: «Omicron 5 molto più forte di un’influenza. C’è una nuova ondata, il picco a fine luglio» -

Il Sole 24 ORE

Una nuova iniziativa Gazzetta: fai la tua domanda sulledi calciomercato, i nostri giornalisti ti rispondono all'istante. I movimenti di Inter, Milan,... Calciomercato: tutte leGasport 20 ...Siamo soli nell'Universo La domanda, almeno una volta nella vita ce la siamo posta tutti. E in questo momento in Italia sono molti a chiedersela, ponendoci ancor più attenzione. 'Colpa' dei tre ... Ucraina ultime notizie. Zelensky all’Italia: «Per favore sosteneteci». Missili russi su Odessa Un match molto interessante per MITB Uno dei match più attesi è la sfida valida per decretare uno degli ultimi posti per il Ladder Match di Money in the Bank femminile, un incontro tra due campionesse ...Si dichiara innocente e pronto a rispondere alle domande del gip del tribunale di Brindisi. Il regista e sceneggiatore canadese, premio Oscar, Paul Haggis, è ...