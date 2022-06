Ultime Notizie Serie A: big verso il tramonto, sbarca Marcos Antonio, Casini sui diritti tv (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 – Parla Casini – «I diritti tv all’estero sono un’opportunità, non ci sono preclusioni su eventuali fondi» dice il presidente della Lega Serie A. Le dichiarazioni 9.00 – Ecco Marcos Antonio – Il primo acquisto della Lazio è già in città: in mattinata è arrivato a Fiumicino Marcos Antonio, centrocampista classe 2000. La notizia 8.30 – Ne abbiamo bisogno? – Tanti i big accostati alle squadre italiane, da Di Maria a Fabregas passando per Marcelo e Cavani: ma che motivazioni possono avere? L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 – Parla– «Itv all’estero sono un’opportunità, non ci sono preclusioni su eventuali fondi» dice il presidente della LegaA. Le dichiarazioni 9.00 – Ecco– Il primo acquisto della Lazio è già in città: in mattinata è arrivato a Fiumicino, centrocampista classe 2000. La notizia 8.30 – Ne abbiamo bisogno? – Tanti i big accostati alle squadre italiane, da Di Maria a Fabregas passando per Marcelo e Cavani: ma che motivazioni possono avere? L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

