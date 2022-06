Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Amadeus | “Chiara Ferragni conduttrice prima e ultima serata”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 20 giugno 2022)sarà la codel Festival dinellae nell’. Lo ha annunciatoal Tg1. “Grazie adper avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere”, scrive l’influencer e imprenditrice sul suo profilo Instagram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione