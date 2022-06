Ultime Notizie – Paul Auster: “Negli Usa rischio di una guerra civile, ho paura” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Io ho davvero paura, in questo momento, per il mio paese, perché ci troviamo sull’orlo di una rottura, sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista legale. E temo che ci possa essere, addirittura, l’incipit di una guerra civile, Negli anni a venire”. E’ l’allarme lanciato Paul Auster, uno dei più grandi scrittori della letteratura americana, intervenuto al Taobuk Festival di Taormina, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Intervistato dalla giornalista Adnkronos Elvira Terranova, che gli ha chiesto quale fosse il ruolo della letteratura in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, Paul Auster, protagonista della letteratura statunitense contemporanea, si è detto “preoccupato” e ha spiegato: “Gli Stati Uniti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) “Io ho davvero, in questo momento, per il mio paese, perché ci troviamo sull’orlo di una rottura, sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista legale. E temo che ci possa essere, addirittura, l’incipit di unaanni a venire”. E’ l’allarme lanciato, uno dei più grandi scrittori della letteratura americana, intervenuto al Taobuk Festival di Taormina, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Intervistato dalla giornalista Adnkronos Elvira Terranova, che gli ha chiesto quale fosse il ruolo della letteratura in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo,, protagonista della letteratura statunitense contemporanea, si è detto “preoccupato” e ha spiegato: “Gli Stati Uniti ...

