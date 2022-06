Ultime Notizie – Morte broker Bochicchio, pm aprirà inchiesta (Di lunedì 20 giugno 2022) E’ quella di un malore l’ipotesi più accreditata per la Morte del broker Massimo Bochicchio, deceduto dopo l’incidente ieri in via Salaria a Roma mentre era in sella alla sua moto. La Procura di Roma, una volta arrivata una prima informativa, aprirà un fascicolo di indagine per poter disporre gli accertamenti medico-legali e tecnici. Nelle prossime ore il pm di turno Andrea Cusani affiderà l’incarico per l’autopsia e se necessario per il test del dna, considerato che il corpo è carbonizzato. Per poter disporre tutte le verifiche tecniche il fascicolo sarà rubricato per istigazione al suicidio. Secondo quanto emerso finora la moto di Bochicchio si sarebbe spostata verso destra andando a sbattere contro il muro, nelle vicinanze dell’aeroporto dell’Urbe. Anche sulla moto saranno disposti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) E’ quella di un malore l’ipotesi più accreditata per ladelMassimo, deceduto dopo l’incidente ieri in via Salaria a Roma mentre era in sella alla sua moto. La Procura di Roma, una volta arrivata una prima informativa,un fascicolo di indagine per poter disporre gli accertamenti medico-legali e tecnici. Nelle prossime ore il pm di turno Andrea Cusani affiderà l’incarico per l’autopsia e se necessario per il test del dna, considerato che il corpo è carbonizzato. Per poter disporre tutte le verifiche tecniche il fascicolo sarà rubricato per istigazione al suicidio. Secondo quanto emerso finora la moto disi sarebbe spostata verso destra andando a sbattere contro il muro, nelle vicinanze dell’aeroporto dell’Urbe. Anche sulla moto saranno disposti ...

