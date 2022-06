Ultime Notizie – Morcellini: “Crollo interesse italiani per guerra Ucraina? E’ l’effetto ‘stanchezza'” (Di lunedì 20 giugno 2022) Sulla guerra fra Russia e Ucraina, che da mesi ormai tiene banco su giornali e siti, “c’è sicuramente un effetto ‘stanchezza’. Più che una sparizione della notizia, noto un suo allontanamento dai titoli di testa dei quotidiani ma non lo vedo come definitivo, bensì molto legato alle vicende belliche”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il noto sociologo Mario Morcellini analizzando le cause di quello che, in molti sondaggi, sembra essere un ‘Crollo’ mediatico dell’interesse degli italiani dell’opinione pubblicaverso le Notizie riguardanti la guerra in Ucraina. “E’ vero che c’è stata una diminuzione dell’interesse ma, se devo essere sincero, è un Crollo congiunturale: le elezioni hanno, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Sullafra Russia e, che da mesi ormai tiene banco su giornali e siti, “c’è sicuramente un effetto’. Più che una sparizione della notizia, noto un suo allontanamento dai titoli di testa dei quotidiani ma non lo vedo come definitivo, bensì molto legato alle vicende belliche”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il noto sociologo Marioanalizzando le cause di quello che, in molti sondaggi, sembra essere un ‘’ mediatico dell’deglidell’opinione pubblicaverso leriguardanti lain. “E’ vero che c’è stata una diminuzione dell’ma, se devo essere sincero, è uncongiunturale: le elezioni hanno, ...

