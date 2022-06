Ultime Notizie – M5S, Vacca: “Campagna odio su Di Maio o pretesto per uscire da governo?” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Al di là delle smentite fatte poco fa, continua la Campagna d’odio nei confronti di Luigi Di Maio, ed è del tutto ingiustificata alla luce del fatto che Di Maio, come tanti parlamentari insieme a lui, hanno posto questioni politiche. Non vorrei che quello in atto sia l’ennesimo tentativo per creare fibrillazioni al governo, magari trovando un pretesto per poi uscire dall’esecutivo o indebolirlo. Questo, con una crisi come quella che stiamo vivendo e una guerra in corso, sarebbe davvero da irresponsabili e andrebbe contro gli interessi del Paese”. Così il deputato del M5S Gianluca Vacca all’Adnkronos. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) “Al di là delle smentite fatte poco fa, continua lad’nei confronti di Luigi Di, ed è del tutto ingiustificata alla luce del fatto che Di, come tanti parlamentari insieme a lui, hanno posto questioni politiche. Non vorrei che quello in atto sia l’ennesimo tentativo per creare fibrillazioni al, magari trovando unper poidall’esecutivo o indebolirlo. Questo, con una crisi come quella che stiamo vivendo e una guerra in corso, sarebbe davvero da irresponsabili e andrebbe contro gli interessi del Paese”. Così il deputato del M5S Gianlucaall’Adnkronos. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - sole24ore : Ucraina ultime notizie. I comandanti del reggimento Azov in prigione a Mosca - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - Ossmisterioso : Macs come manager alla Ferguson, mi viene da ?? - HawkeyePie : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. #Borrell: #Russia non può usare fame come arma. ??? #Berlino: sul #gas è braccio di ferro con #Put… -