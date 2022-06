Ultime Notizie – Italia-Usa, oggi il primo gala dinner di We the Italians (Di lunedì 20 giugno 2022) Il primo gala dinner di We the Italians, la media company dedicata agli Italiani d’America si terrà oggi al circolo del ministero degli Esteri. Ospiti d’onore saranno i componenti del board della National Italian American Foundation, la più importante associazione in rappresentanza dei 20 milioni di italoamericani. Il gala dinner, al quale parteciperanno più di 200 personalità del mondo delle istituzioni e dell’industria, professionisti e artisti, celebrerà l’amicizia tra Italia e Stati Uniti e l’eccezionale contributo dato dagli italoamericani all’economia, alla cultura e ad ogni settore della società americana. La serata si aprirà con un cocktail a bordo piscina che sarà poi seguito da una cena seduti nel prato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Ildi We thens, la media company dedicata aglini d’America si terràal circolo del ministero degli Esteri. Ospiti d’onore saranno i componenti del board della Nationaln American Foundation, la più importante associazione in rappresentanza dei 20 milioni di italoamericani. Il, al quale parteciperanno più di 200 personalità del mondo delle istituzioni e dell’industria, professionisti e artisti, celebrerà l’amicizia trae Stati Uniti e l’eccezionale contributo dato dagli italoamericani all’economia, alla cultura e ad ogni settore della società americana. La serata si aprirà con un cocktail a bordo piscina che sarà poi seguito da una cena seduti nel prato ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - Corriere : Pregliasco: «Fisiologico rialzo dei casi. Meglio che i fragili mantengano la mascherina» - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - junews24com : Calciomercato Juve: regalo ad Allegri. Si pensa al doppio colpo sulle fasce - - Rosyfree74 : RT @donnadimezzo: ha stato il reddito di cittadinanza -