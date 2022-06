Ultime Notizie – Inter, Dybala e Lukaku: cosa ha detto Marotta (Di lunedì 20 giugno 2022) “L’annuncio di Dybala e Lukaku la settimana prossima? Sono dei nostri obiettivi su cui ci siamo buttati a capofitto, ma dobbiamo valutare se c’è la congruità finanziaria”. Sono le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta, a Radio Anch’Io Sport, sui possibili arrivi in nerazzurro degli attaccanti dal Chelsea e dalla Juventus. “Sono realtà tecniche che ci farebbero comodo. Se ce la faremo, bene. Altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Ma quello che conta è la squadra, non la singola operazione. A parte Perisic che ci ha lasciato, la rosa è già competitiva”, ha aggiunto. L’Inter non vuole privarsi di Lautaro Martinez. “Abbiamo il nostro business plan per chiudere in attivo la campagna trasferimenti e abbassare il livello dei salari. L’obiettivo è costruire una squadra forte, Lautaro Martinez ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) “L’annuncio dila settimana prossima? Sono dei nostri obiettivi su cui ci siamo buttati a capofitto, ma dobbiamo valutare se c’è la congruità finanziaria”. Sono le parole dell’ad dell’Beppe, a Radio Anch’Io Sport, sui possibili arrivi in nerazzurro degli attaccanti dal Chelsea e dalla Juventus. “Sono realtà tecniche che ci farebbero comodo. Se ce la faremo, bene. Altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Ma quello che conta è la squadra, non la singola operazione. A parte Perisic che ci ha lasciato, la rosa è già competitiva”, ha aggiunto. L’non vuole privarsi di Lautaro Martinez. “Abbiamo il nostro business plan per chiudere in attivo la campagna trasferimenti e abbassare il livello dei salari. L’obiettivo è costruire una squadra forte, Lautaro Martinez ...

