Ultime Notizie – I cinque titoli migliori del Ftse Mib, brilla Unicredit (Di lunedì 20 giugno 2022) Unicredit guida la pattuglia dei cinque titoli migliori del Ftse Miba Piazza Affari. Il titolo del gruppo di piazza Gae Aulenti balza del 4,40% a 10,23 euro e traina il buon andamento del comparto bancario. Forti rialzi anche per Banco Bpm (+4,31%), Intesa Sanpaolo (+4,15%) e Finecobank (+3,64%). Tim chiude la classifica dei cinque titoli migliori del Ftse Mib, con un progresso del 2,62%. Tonica anche Ferrari (+2,45%) e segnano progressi sopra il punto percentuale anche Bper, Iveco e Mediobanca. La prima seduta della settimana prosegue in buon rialzo per le principali borse europee. A Milano il paniere principale sale dello 0,97% a 21.999 punti, Londra dell’1,68%, Francoforte dello 0,64% e Parigi dello 0,20%, appesantita dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022)guida la pattuglia deidelMiba Piazza Affari. Il titolo del gruppo di piazza Gae Aulenti balza del 4,40% a 10,23 euro e traina il buon andamento del comparto bancario. Forti rialzi anche per Banco Bpm (+4,31%), Intesa Sanpaolo (+4,15%) e Finecobank (+3,64%). Tim chiude la classifica deidelMib, con un progresso del 2,62%. Tonica anche Ferrari (+2,45%) e segnano progressi sopra il punto percentuale anche Bper, Iveco e Mediobanca. La prima seduta della settimana prosegue in buon rialzo per le principali borse europee. A Milano il paniere principale sale dello 0,97% a 21.999 punti, Londra dell’1,68%, Francoforte dello 0,64% e Parigi dello 0,20%, appesantita dal ...

