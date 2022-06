Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie e news di oggi (Di lunedì 20 giugno 2022) “Al momento sono in corso combattimenti decisivi a Severodonetsk, nell’est dell’Ucraina, il piano del nemico è di arrivare ai confini della regione di Luhansk entro il 26 giugno. L’esercito russo ha concentrato tutti i suoi sforzi e mezzi per assalire i centri abitati vicini. Cerca di sfondare la difesa dei nostri militari e di accerchiare i difensori di Lysychansk e Severodonetsk”. Così Hanna Malyar, vice ministro della Difesa. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di aver perso il controllo del villaggio di Metyolkine, vicino alla città di Severodonetsk. ”Sfortunatamente non controlliamo più Metyolkine. E il nemico continua a rafforzarsi”, ha detto il governatore regionale di Luhansk Sergei Haidai sui social media. Prima della Guerra erano un migliaio le persone che abitavano a Metyolkine, ultima conquista della Russia in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) “Al momento sono in corso combattimenti decisivi a Severodonetsk, nell’est dell’, il piano del nemico è di arrivare ai confini della regione di Luhansk entro il 26 giugno. L’esercito russo ha concentrato tutti i suoi sforzi e mezzi per assalire i centri abitati vicini. Cerca di sfondare la difesa dei nostri militari e di accerchiare i difensori di Lysychansk e Severodonetsk”. Così Hanna Malyar, vice ministro della Difesa. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di aver perso il controllo del villaggio di Metyolkine, vicino alla città di Severodonetsk. ”Sfortunatamente non controlliamo più Metyolkine. E il nemico continua a rafforzarsi”, ha detto il governatore regionale di Luhansk Sergei Haidai sui social media. Prima dellaerano un migliaio le persone che abitavano a Metyolkine, ultima conquista dellain ...

