Ultime Notizie – Gb | l”ordine’ all’esercito | “Pronti a combattere la Russia”

Il nuovo comandante dell'esercito britannico ha detto alle truppe di prepararsi ad affrontare la Russia sul campo di battaglia. E' quanto riportato dalla Bbc che ha potuto visionare una comunicazione interna alle truppe inviata dal generale Sir Patrick Sanders, in carica dal 16 giugno scorso. L'invasione russa dell'Ucraina, dice Sanders, dimostra quanto sia necessario "proteggere il Regno Unito ed essere Pronti a combattere e vincere guerre sulla terraferma". "L'esercito deve essere capace di sconfiggere la Russia" ribadisce. Il generale Sir Patrick osserva che "il mondo è cambiato dal 24 febbraio 2022 – data dell'aggressione russa all'Ucraina – e ora c'è l'obbligo di forgiare un esercito in grado di combattere fianco a fianco ai nostri alleati". "L'obiettivo è negare alla Russia la ...

Omicidio Elena Del Pozzo, esami su abiti sequestrati in casa a madre Saranno gli accertamenti dei carabinieri del Ris di Messina a chiarire se sono di sangue e a chi appartengano le macchie trovate su un vestito di Martina Patti , la 23enne detenuta per l'omicidio ... Chi ha paura della bandiera palestinese Con le tensioni crescenti tra Israele e i palestinesi nelle ultime settimane, è emersa una percezione accentuata e piuttosto circoscritta di ciò che costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale di Israele. Non si tratta più delle proteste dei ... Il Sole 24 ORE Conflitto russo-ucraino: storia di narrazioni condizionate e separatismi individualistici Una guerra che ha già importanti ripercussioni all’interno dei Paesi in vario modo coinvolti nelle operazioni militari ... Cinque nomi per Cantù. Sacchetti davanti a tutti La prima operazione tutta sua, non ereditata e solo da gestire come accaduto fin qui. Gli incontri delle ultime ore Gli incontri di queste ultime ore con il presidente Roberto Allievi e lo stato ... Saranno gli accertamenti dei carabinieri del Ris di Messina a chiarire se sono di sangue e a chi appartengano le macchie trovate su un vestito di Martina Patti , la 23enne detenuta per l'omicidio ...Con le tensioni crescenti tra Israele e i palestinesi nellesettimane, è emersa una percezione accentuata e piuttosto circoscritta di ciò che costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale di Israele. Non si tratta più delle proteste dei ... Ucraina ultime notizie. Cina: Russia primo fornitore di greggio, scavalcata l’Arabia Saudita Una guerra che ha già importanti ripercussioni all’interno dei Paesi in vario modo coinvolti nelle operazioni militari ...La prima operazione tutta sua, non ereditata e solo da gestire come accaduto fin qui. Gli incontri delle ultime ore Gli incontri di queste ultime ore con il presidente Roberto Allievi e lo stato ...