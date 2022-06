Ultime Notizie – Gb, Boris Johnson operato ai seni paranasali: come sta (Di lunedì 20 giugno 2022) Intervento di routine ai seni paranasali per il primo ministro britannico, Boris Johnson, che è già tornato a Downing Street e sta riposando. Lo ha riferito un portavoce del primo ministro, spiegando che l’intervento è stato breve e che Johnson è stato sottoposto ad anestesia generale. Il vice primo ministro, Dominic Raab, prenderà tutte le “decisioni significative” in attesa che Johnson domani torni al lavoro, ha affermato il portavoce, precisando che il capo del governo si è operato stamane in un ospedale di Londra e già alle 10 era a Downing Street. L’operazione era stata “programmata da tempo”, ha aggiunto, sottolineando che il problema di Johnson non era correlato al Covid che il primo ministro ha contratto nel 2020. Adnkronos, ENTD, Get The ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Intervento di routine aiper il primo ministro britannico,, che è già tornato a Downing Street e sta riposando. Lo ha riferito un portavoce del primo ministro, spiegando che l’intervento è stato breve e cheè stato sottoposto ad anestesia generale. Il vice primo ministro, Dominic Raab, prenderà tutte le “decisioni significative” in attesa chedomani torni al lavoro, ha affermato il portavoce, precisando che il capo del governo si èstamane in un ospedale di Londra e già alle 10 era a Downing Street. L’operazione era stata “programmata da tempo”, ha aggiunto, sottolineando che il problema dinon era correlato al Covid che il primo ministro ha contratto nel 2020. Adnkronos, ENTD, Get The ...

