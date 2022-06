Ultime Notizie – Galli: “Non ho cambiato idea su vaccino covid” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Non c’è stato nessun ‘cambio di rotta’ da parte mia rispetto all’importanza della vaccinazione anti-covid nel contrasto alla pandemia. Un’importanza certificata dalla scienza”. A precisarlo all’Adnkronos Salute è Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in merito a “‘libere interpretazioni’, molto strumentali, circolate sul mio presunto ripensamento sui vaccini contro Sars-CoV-2”. “Eventuali valutazioni sull’opportunità di somministrare il vaccino in persone con problemi di Long covid, che potrebbero avere impatto sulla loro risposta immunitaria, attengono a riflessioni cliniche, sul singolo paziente, che non mettono in discussione in alcun modo la mia convinta adesione alla strategia vaccinale”, dice. “Mi sono dovuto occupare ultimamente molto di Long ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) “Non c’è stato nessun ‘cambio di rotta’ da parte mia rispetto all’importanza della vaccinazione anti-nel contrasto alla pandemia. Un’importanza certificata dalla scienza”. A precisarlo all’Adnkronos Salute è Massimo, già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, in merito a “‘libere interpretazioni’, molto strumentali, circolate sul mio presunto ripensamento sui vaccini contro Sars-CoV-2”. “Eventuali valutazioni sull’opportunità di somministrare ilin persone con problemi di Long, che potrebbero avere impatto sulla loro risposta immunitaria, attengono a riflessioni cliniche, sul singolo paziente, che non mettono in discussione in alcun modo la mia convinta adesione alla strategia vaccinale”, dice. “Mi sono dovuto occupare ultimamente molto di Long ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 16.571 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Cina: #Russia primo fornitore di #greggio, scavalcata l’Arabia Saudita. ??? Capo ufficio… - _Basarab : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 20 Giugno 2022 Versione UltraHD: - rossomille : RT @donnadimezzo: ha stato il reddito di cittadinanza -