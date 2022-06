Ultime Notizie – Elezioni Francia 2022, premier Borne: “Paese rischia” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Una situazione senza precedenti” che “costituisce un rischio per il nostro Paese”. E’ la premier francese, Elisabeth Borne, a commentare così gli exit poll delle secondo turno delle Elezioni legislative 2022 in Francia. Il quadro parlamentare risulta estremamente complesso. Ensemble!, la coalizione che fa riferimento al presidente Emmanuel Macron, è ben lontana dalla maggioranza assoluta dopo risultati estremamente deludenti. La Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes) si attesterebbe attorno a 150-160 seggi, proponendosi come principale forza di opposizione. Spicca l’exploi di Marine Le Pen: il suo Rassemblement National supera gli 80 seggi, sfiorando quota 90 con un risultato storico. A urne chiuse, dice Borne, “saremo impegnati per costruire una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) “Una situazione senza precedenti” che “costituisce un rischio per il nostro”. E’ lafrancese, Elisabeth, a commentare così gli exit poll delle secondo turno dellelegislativein. Il quadro parlamentare risulta estremamente complesso. Ensemble!, la coalizione che fa riferimento al presidente Emmanuel Macron, è ben lontana dalla maggioranza assoluta dopo risultati estremamente deludenti. La Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes) si attesterebbe attorno a 150-160 seggi, proponendosi come principale forza di opposizione. Spicca l’exploi di Marine Le Pen: il suo Rassemblement National supera gli 80 seggi, sfiorando quota 90 con un risultato storico. A urne chiuse, dice, “saremo impegnati per costruire una ...

