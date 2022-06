Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 605 contagi: bollettino 20 giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 605 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 giugno in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipato via social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 605 su 2.904 test di cui 507 tamponi molecolari e 2.397 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 20,83 (69,3% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post pubblicato su Telegram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 605 i nuovida coronavirus20in, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipato via social dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi diregistrati insono 605 su 2.904 test di cui 507 tamponi molecolari e 2.397 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 20,83 (69,3% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post pubblicato su Telegram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

