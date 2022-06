Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 2.634 contagi e 6 morti. A Roma 1.810 casi (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 2.634 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 3.196 tamponi molecolari e 7.017 antigenici con un tasso di positività al 25,8%. I ricoverati sono 501, 8 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 44, una in più di ieri. I casi a Roma città sono a quota 1.810. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle Ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 703 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 544 i nuovi casi e 1 decesso; Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 2.634 i nuovida Coronavirus, 20 giugno 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6. Nelle24 ore sono stati processati 3.196 tamponi molecolari e 7.017 antigenici con un tasso di positività al 25,8%. I ricoverati sono 501, 8 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 44, una in più di ieri. Icittà sono a quota 1.810. Nel dettaglio ie i decessi nelle24 ore nelle aziende sanitarie del. Asl1: sono 703 i nuovie 3 i decessi; Asl2: sono 544 i nuovie 1 decesso; Asl ...

