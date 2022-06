Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 447 contagi e 4 morti: bollettino 20 giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 447 i nuovi contagi da Covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 20 giugno. Si registrano inoltre altri 4 morti. 2.354 i tamponi effettuati, +237 guariti, 2.648 il totale dei decessi nella regione. Il bollettino, inoltre, registra +206 attualmente positivi, -5 ricoveri (per un totale di 134) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 7). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono 447 i nuovidainsecondo ildi, 20. Si registrano inoltre altri 4. 2.354 i tamponi effettuati, +237 guariti, 2.648 il totale dei decessi nella regione. Il, inoltre, registra +206 attualmente positivi, -5 ricoveri (per un totale di 134) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 7). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

