Ultime Notizie – Colombia | Gustavo Petro presidente | primo di sinistra in storia Paese

L'ex guerrigliero Gustavo Petro ha vinto le elezioni Colombiane ed è diventato il primo presidente di sinistra. Ex combattente della milizia M-19 ha battuto ieri al ballottaggio il magnate populista degli affari e outsider politico Rodolfo Hernández, ex sindaco di Bucaramanga. "E' senza dubbio una giornata storica. Stiamo scrivendo la storia in questo momento. Una nuova storia per la Colombia, per l'America Latina e per il mondo, ha detto Petro dopo la vittoria, parlando di "festa del popolo". E su Twitter ha scritto: "Possano tante sofferenze essere attutite dalla gioia che oggi inonda il cuore della patria". Dopo aver ottenuto il 50,47% dei voti al ballottaggio contro il 47,27% dello sfidante, ...

