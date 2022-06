Ultime Notizie – Bolsonaro ‘tifoso’ della Lazio? La foto con la maglia (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente del Brasile tifoso della Lazio? Jair Bolsonaro è stato immortalato con la maglia della formazione biancoceleste. A pubblicare la foto su Twitter è stato Mario Frias, collaboratore del presidente. Bolsonaro è stato fotografato mentre stava guardando una partita in tv con il collaboratore. “Guardare in tv una partita di domenica accanto al presidente Bolsonaro. Che match, amici miei! Il mio Botafogo ha vinto ancora allo scadere. Abbiamo un presidente dal piede caldo?”, ha scrtitto Frias. Bolsonaro ha assistito al match da spettatore neutrale: il presidente, infatti, è tifoso del Palmeiras. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente del Brasile tifoso? Jairè stato immortalato con laformazione biancoceleste. A pubblicare lasu Twitter è stato Mario Frias, collaboratore del presidente.è statografato mentre stava guardando una partita in tv con il collaboratore. “Guardare in tv una partita di domenica accanto al presidente. Che match, amici miei! Il mio Botafogo ha vinto ancora allo scadere. Abbiamo un presidente dal piede caldo?”, ha scrtitto Frias.ha assistito al match da spettatore neutrale: il presidente, infatti, è tifoso del Palmeiras. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - CorriereCitta : Auto in panne e respinta da un hotel in piena notte: costretta a sborsare 220 euro di taxi - cn1926it : #Napoli “prigioniero” di #Koulibaly, nessuna offerta per #Fabian Ruiz - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: Il #caldo anomalo si sposta sull'Italia dopo aver battuto record in #Portogallo, #Spagna e #Francia ?????. ??? Le ultime pre… -