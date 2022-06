Ultime Notizie – Ascolti tv, vince la F1 con il Gp Canada su Tv8 (Di lunedì 20 giugno 2022) Con 2.357.000 telespettatori e il 15,2% di share la differita del Gran Premio di Formula 1 del Canada trasmessa da Tv8 vince gli Ascolti della prima serata di ieri. Rai1 con la replica di ‘Mina Settembre’ si è classificata al secondo posto con 2.169.000 telespettatori e il 13,5% di share. Su Canale5 la prima tv di ‘Padrenostro’ ha ottenuto 1.490.000 telespettatori e il 10,6%. Di seguito gli altri programmi del prime time: su Rai2 ‘9-1-1’ (826.000 telespettatori, share 5,1%) e a seguire ‘9-1-1 Lone Star’ (833.000 telespettatori, share 5,2%); su Italia1 ‘Una notte da leoni 2’ (800.000 telespettatori, share 5,3%); su La7 ‘Non è l’Arena’ (686.000 telespettatori, share 5,7%; su Rai3 ‘Kilimangiaro Estate’ (686.000 telespettatori, share 4,5%); su Retequattro ‘Zona Bianca’ (680.000 telespettatori, share 5,8%); su Nove ‘Elvis Presley – Un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Con 2.357.000 telespettatori e il 15,2% di share la differita del Gran Premio di Formula 1 deltrasmessa da Tv8glidella prima serata di ieri. Rai1 con la replica di ‘Mina Settembre’ si è classificata al secondo posto con 2.169.000 telespettatori e il 13,5% di share. Su Canale5 la prima tv di ‘Padrenostro’ ha ottenuto 1.490.000 telespettatori e il 10,6%. Di seguito gli altri programmi del prime time: su Rai2 ‘9-1-1’ (826.000 telespettatori, share 5,1%) e a seguire ‘9-1-1 Lone Star’ (833.000 telespettatori, share 5,2%); su Italia1 ‘Una notte da leoni 2’ (800.000 telespettatori, share 5,3%); su La7 ‘Non è l’Arena’ (686.000 telespettatori, share 5,7%; su Rai3 ‘Kilimangiaro Estate’ (686.000 telespettatori, share 4,5%); su Retequattro ‘Zona Bianca’ (680.000 telespettatori, share 5,8%); su Nove ‘Elvis Presley – Un ...

