Ultime Notizie – Al Bano: “Non ho fatto la maturità, fui bocciato al secondo anno” (Di lunedì 20 giugno 2022) ”Il mio esame di maturità? Io sono arrivato al secondo anno dell’Istituto magistrale e poi mi sono fermato perché sono stato bocciato”. È quanto rivela all’Adnkronos Al Bano Carrisi spiegando di non essersi mai diplomato perché più interessato alla musica che ai libri. ”Ho fatto due anni per diventare insegnante delle scuole elementari – racconta il cantante – ma ero già più interessato alla musica e alle canzoni che ai libri di scuola. Alle magistrali erano tutti sintonizzati sul fattore ‘fare sciopero’ piuttosto che a studiare, inoltre io ero bravissimo in disegno e ricordo che ne feci uno per me e uno per una ragazza che a me piaceva molto e a lei misero 8 e a me 4. A quel punto pensai – continua scherzando – ‘Questa è una vera ingiustizia! Ho lasciato gli studi a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) ”Il mio esame di? Io sono arrivato aldell’Istituto magistrale e poi mi sono fermato perché sono stato”. È quanto rivela all’Adnkronos AlCarrisi spiegando di non essersi mai diplomato perché più interessato alla musica che ai libri. ”Hodue anni per diventare insegnante delle scuole elementari – racconta il cantante – ma ero già più interessato alla musica e alle canzoni che ai libri di scuola. Alle magistrali erano tutti sintonizzati sulre ‘fare sciopero’ piuttosto che a studiare, inoltre io ero bravissimo in disegno e ricordo che ne feci uno per me e uno per una ragazza che a me piaceva molto e a lei misero 8 e a me 4. A quel punto pensai – continua scherzando – ‘Questa è una vera ingiustizia! Ho lasciato gli studi a ...

