Ultime Notizie – A Fedez il nuovo Telegatto (Di lunedì 20 giugno 2022) Tv Sorrisi e Canzoni ha assegnato a Fedez il nuovo Telegatto, il prestigioso riconoscimento ai personaggi dello spettacolo che quest'anno, in occasione dei 70 anni del magazine, è diventato un'opera d'arte green firmata Cracking Art. Fedez è stato premiato da Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, "per il valore della sua musica, che sa essere pop e sofisticata al tempo stesso, e il suo forte impegno sociale". L'artista, che sta scalando tutte le classifiche con il suo ultimo brano 'La dolce vita' e sarà anche giudice della prossima edizione di X Factor, si è infatti speso durante la pandemia con un'importante raccolta fondi per un ospedale milanese e nel 2021 ha creato la Fondazione Fedez, attiva in vari progetti di solidarietà. "È come se mi avessero dato una piastrella con la stella ...

