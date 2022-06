Ultime Notizie – 1000 Miglia, in archivio l’edizione 2022 vinta da Vesco-Salvinelli (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è conclusa nel migliore dei modi l’edizione 2022 della 1000 Miglia. 425 auto al via, 257 località attraversate tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana e Liguria, 115 prove cronometrate, 29 nazioni rappresentate e un successo incredibile di tifosi lungo tutto il percorso ad accompagnare con entusiasmo la “Corsa più bella del mondo”. Basterebbero, soltanto, questi numeri per descrivere con grande euforia l’appuntamento appena concluso. A vincere la 1000 Miglia 2022 è stato l’equipaggio numero 46, su Alfa Romeo 6C 1750 Ss ZAgato del 1929, con a bordo Andrea Vesco e Fabio Salvinelli. Per il primo si è trattato del terzo successo consecutivo nella competizione. Nella cerimonia di chiusura, svoltasi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è conclusa nel migliore dei modidella. 425 auto al via, 257 località attraversate tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana e Liguria, 115 prove cronometrate, 29 nazioni rappresentate e un successo incredibile di tifosi lungo tutto il percorso ad accompagnare con entusiasmo la “Corsa più bella del mondo”. Basterebbero, soltanto, questi numeri per descrivere con grande euforia l’appuntamento appena concluso. A vincere laè stato l’equipaggio numero 46, su Alfa Romeo 6C 1750 Ss ZAgato del 1929, con a bordo Andreae Fabio. Per il primo si è trattato del terzo successo consecutivo nella competizione. Nella cerimonia di chiusura, svoltasi ...

