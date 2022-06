“Ufficialmente finita”: la fidanzata del cantante italiano è andata via di casa (Di lunedì 20 giugno 2022) Cesare Cremonini fidanzata, le voci di crisi circolano da giorni e ora c’è una novità: “finita Ufficialmente” e con tanto di dettagli, scrive su Instagram il profilo Pipol. Un passo indietro. A inizio giugno, è esplosa l’indiscrezione sul cantante e Martina Maggiore, coppia che sembrava unita e inseparabile. Il classico fulmine a ciel sereno. Ma secondo le prime indiscrezioni, in tutta Bologna cominciava a diffondersi il pettegolezzo su Cesare Cremonini e la fidanzata. In città dunque sempre più persone erano venuti a conoscenza di questa relazione. Poi il gossip è rimbalzato ovunque. Cesare Cremonini fidanzata, dopo le voci “è ufficiale” In questo preciso periodo Cesare Cremonini sta riempiendo gli stati di tutta Italia e stando a quanto riporta Pipol lo sta facendo da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Cesare Cremonini, le voci di crisi circolano da giorni e ora c’è una novità: “” e con tanto di dettagli, scrive su Instagram il profilo Pipol. Un passo indietro. A inizio giugno, è esplosa l’indiscrezione sule Martina Maggiore, coppia che sembrava unita e inseparabile. Il classico fulmine a ciel sereno. Ma secondo le prime indiscrezioni, in tutta Bologna cominciava a diffondersi il pettegolezzo su Cesare Cremonini e la. In città dunque sempre più persone erano venuti a conoscenza di questa relazione. Poi il gossip è rimbalzato ovunque. Cesare Cremonini, dopo le voci “è ufficiale” In questo preciso periodo Cesare Cremonini sta riempiendo gli stati di tutta Italia e stando a quanto riporta Pipol lo sta facendo da ...

Pubblicità

windsofregret : ora che è finita posso ufficialmente dire che è stata parecchio bruttina come serie #TheTimeTravelersWife - TheMerk87 : @Zoroback_023 @acmilan LA ONE WONDER SEASON E’ FINITA UFFICIALMENTE IL 20/06 ???? - __reinventlove : Arrivata a casa questa settimana è ufficialmente finita io voglio solo tornare a giovedì e ripartire ?? - xbox_series : @Spartano_78 Oggi la fila ad una pompa che faceva 2.02 al litro e' ufficialmente finita l'Italia - 28AGVSTD : Tra il ciclo, la mia collega con i giramenti di culo, l'essermi fatta male, la crisi di pianto di stamattina mentre… -