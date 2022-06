Ue: “Si rischia una crisi alimentare senza precedenti. Le sanzioni? Non colpiscono i prodotti agricoli” (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Ue è “pienamente impegnata a collaborare con i suoi partner globali” per gestire le peggiori conseguenze “sulla sicurezza alimentare” e ha adottato misure “rapide e complete“. Il Consiglio esprime la “sua profonda preoccupazione” per il fatto che le popolazioni vulnerabili si trovino ad affrontare livelli d’insicurezza alimentare “senza precedenti“. “La guerra di aggressione ingiustificata, non provocata e illegale della Russia contro l’Ucraina ha drammaticamente aggravato la crisi della sicurezza alimentare”, si legge nel documento. In Lussemburgo è in corso il consiglio Affari esteri dell’Ue. L’Ue e i suoi Stati membri sono solidali con i Paesi partner più colpiti e “rafforzeranno il loro sostegno come attore globale reattivo, responsabile e affidabile”, si legge nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) L’Ue è “pienamente impegnata a collaborare con i suoi partner globali” per gestire le peggiori conseguenze “sulla sicurezza” e ha adottato misure “rapide e complete“. Il Consiglio esprime la “sua profonda preoccupazione” per il fatto che le popolazioni vulnerabili si trovino ad affrontare livelli d’insicurezza“. “La guerra di aggressione ingiustificata, non provocata e illegale della Russia contro l’Ucraina ha drammaticamente aggravato ladella sicurezza”, si legge nel documento. In Lussemburgo è in corso il consiglio Affari esteri dell’Ue. L’Ue e i suoi Stati membri sono solidali con i Paesi partner più colpiti e “rafforzeranno il loro sostegno come attore globale reattivo, responsabile e affidabile”, si legge nelle ...

Pubblicità

FBiasin : Questa cantilena quotidiana secondo cui una squadra qualunque con tre attaccanti di pari valore rischia di avere un… - simofons : Il problema di chi considera “immorale” l’astensione è che difficilmente leggerà il dato di ieri come un messaggio… - fattoquotidiano : Julian Assange, il governo britannico ordina la sua estradizione negli Stati Uniti. Rischia una condanna a 175 anni… - barb_edwire : @italktolana Ma poi capisco ancora ancora essere uncomfortable e non volerlo per sé ma da lì a dire tutti gli uomin… - aiedroma : #suicidioassistito #diritti ?? Dopo il primo caso di suicidio assistito, cosa succede ora in Italia? Federico Carbon… -