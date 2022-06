Ue, Fitto alla Commissione: “A che punto è l’Accordo di Partenariato per la politica di coesione?” (Di lunedì 20 giugno 2022) «Le indiscrezioni giornalistiche degli ultimi giorni ci dicono che è prossima l’approvazione da parte della Commissione dell’Accordo di Partenariato per la politica di coesione 2021-2027, ma al momento si tratta solo di rumors che non trovano conferma ufficiale. Per questo ho presentato un’interrogazione scritta prioritaria alla Commissione europea per chiedere qual è lo stato delle negoziazioni, i principali punti sui quali non vi è ancora accordo, e quali sono le principali cause di ritardo, anzi del clamoroso ritardo». Così in una nota il co-presidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto. I ritardi sull’Accordo di Partenariato per la politica di coesione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) «Le indiscrezioni giornalistiche degli ultimi giorni ci dicono che è prossima l’approvazione da parte delladeldiper ladi2021-2027, ma al momento si tratta solo di rumors che non trovano conferma ufficiale. Per questo ho presentato un’interrogazione scritta prioritariaeuropea per chiedere qual è lo stato delle negoziazioni, i principali punti sui quali non vi è ancora accordo, e quali sono le principali cause di ritardo, anzi del clamoroso ritardo». Così in una nota il co-presidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo, Raffaele. I ritardi suldiper ladi...

