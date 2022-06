Ucraina, Zelensky “Servono armi moderne, grazie Italia per il sostegno” (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Ucraina ha bisogno di armi, rifornimenti, alimenti ed equipaggiamento moderno: è l'appello rivolto da Volodymyr Zelensky all'Italia e all'Europa nel suo intervento di apertura al Global Policy Forum organizzato da ISPI, Bocconi, Osce e T20 Indonesia. “Dall'inizio della guerra – ha sottolineato il presidente ucraino – dodici milioni di ucraini hanno dovuto lasciare le loro case. Di questi, 5 milioni hanno dovuto lasciare il paese cercando riparo dalle bombe. Molti lo hanno fatto nel vostro paese e per questo io vi ringrazio. Aiutateci a farli ritornare qui, in un paese pacificato”. Il presidente ha sottolineato quindi che “per gli ucraini la cosa più importante è la pace ed essere in pace nel nostro paese. Stiamo proteggendo i valori che abbiamo in comune con l'Europa”.Rispondendo a una domanda ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'ha bisogno di, rifornimenti, alimenti ed equipaggiamento moderno: è l'appello rivolto da Volodymyrall'e all'Europa nel suo intervento di apertura al Global Policy Forum organizzato da ISPI, Bocconi, Osce e T20 Indonesia. “Dall'inizio della guerra – ha sottolineato il presidente ucraino – dodici milioni di ucraini hanno dovuto lasciare le loro case. Di questi, 5 milioni hanno dovuto lasciare il paese cercando riparo dalle bombe. Molti lo hanno fatto nel vostro paese e per questo io vi ringrazio. Aiutateci a farli ritornare qui, in un paese pacificato”. Il presidente ha sottolineato quindi che “per gli ucraini la cosa più importante è la pace ed essere in pace nel nostro paese. Stiamo proteggendo i valori che abbiamo in comune con l'Europa”.Rispondendo a una domanda ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Oltre 5 milioni di profughi dall'#Ucraina, da mesi vengono diffuse immagini terribili di #guerra, ma intanto la mog… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni'. Lo ha detto il… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Non daremo via il sud a nessuno'. Videomessaggio del presidente ucraino al rientro dal fronte,… - DmitryEvic : Zelensky chiede armi perfino agli uccelli che passano in Ucraina, strano che a Draghi in visita a Kiev non le ha ch… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky chiede 'armi ed equipaggiamenti moderni, oltre che rifornimenti ed alimenti'. Per Biden, è 'molto pro… -