Ucraina ultime notizie. Zelensky all’Italia: «Per favore sosteneteci». Missili russi su Odessa (Di lunedì 20 giugno 2022) Il raccolto di grano ucraino potrebbe ridursi del 40%. Borrell: russia non può usare fame come arma. Berlino: sul gas è braccio di ferro con Putin. Oltre 1,9 milioni di ucraini “evacuati” in russia, tra cui 300mila bambini. Bombardata Lysychansk, combattimenti a Severodonetsk Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 giugno 2022) Il raccolto di grano ucraino potrebbe ridursi del 40%. Borrell:a non può usare fame come arma. Berlino: sul gas è braccio di ferro con Putin. Oltre 1,9 milioni di ucraini “evacuati” ina, tra cui 300mila bambini. Bombardata Lysychansk, combattimenti a Severodonetsk

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'I russi sono costretti...' Scenario ribaltato? Generale Camporini, come cambia la guerra in #Ucraina #20giugno #lariachetira… - tigrelt : RT @IlZebraapois: 'Ucraina ultime notizie. Cina: Russia primo fornitore di greggio, scavalcata l’Arabia Saudita'. Il Sole 24 ORE Entrambe… - JJ1897JJ : RT @IlZebraapois: 'Ucraina ultime notizie. Cina: Russia primo fornitore di greggio, scavalcata l’Arabia Saudita'. Il Sole 24 ORE Entrambe… - tempoweb : 'I russi sono costretti...' Scenario ribaltato? Generale Camporini, come cambia la guerra in #Ucraina #20giugno… -