Ucraina | Serracchiani | ' voto Parlamento rafforza governo e ruolo internazionale'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Credo non possa sfuggire a nessuno il rilievo del voto del Parlamento di domani al Senato e mercoledì alla Camera. Si tratta di un voto che, confermando il pieno e convinto sostegno della maggioranza al governo ed alla linea perseguita fino ad ora, rafforzerebbe il ruolo che l'Italia sta svolgendo in Europa e con l'Europa per arrivare quanto prima a far tacere le armi in Ucraina". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. "Dal colloquio con Biden alla predisposizione di un piano di pace consegnato al segretario generale dell'Onu, dalla missione a Kiev con i leaders di Francia e Germania all'opera determinata e tenace per sbloccare il grano ucraino ed evitare una crisi alimentare globale, dalla fermezza sulle sanzioni ...

