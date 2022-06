Ucraina: Kiev, 'russi schierano divisione missilistica antiaerea nel Bryansk' (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il nemico ha schierato la divisione missilistica antiaerea S-300V4 nella regione di Bryansk". Lo ha scritto su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina, nel comunicato quotidiano sull'andamento delle operazioni belliche contro la russia. "In direzione nord - si legge nella nota - il nemico continua a tenere fino a tre gruppi tattici di battaglione della 1a armata Panzer del distretto militare occidentale e unità aviotrasportate per coprire il confine russo-ucraino nelle regioni di Bryansk e Kursk. Invece, la situazione nelle aree di Volyn e Polissya non è cambiata in modo significativo, mentre i russi hanno effettuato bombardamenti di artiglieria nell'area dell'insediamento di Seredina-Buda nella regione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il nemico ha schierato laS-300V4 nella regione di". Lo ha scritto su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate dell', nel comunicato quotidiano sull'andamento delle operazioni belliche contro laa. "In direzione nord - si legge nella nota - il nemico continua a tenere fino a tre gruppi tattici di battaglione della 1a armata Panzer del distretto militare occidentale e unità aviotrasportate per coprire il confine russo-ucraino nelle regioni die Kursk. Invece, la situazione nelle aree di Volyn e Polissya non è cambiata in modo significativo, mentre ihanno effettuato bombardamenti di artiglieria nell'area dell'insediamento di Seredina-Buda nella regione ...

