Ucraina | Kiev | ‘morti 33 800 soldati russi | distrutti 1477 tank'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 33.800 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 33.800 uomini, 1477 carri armati, 3588 mezzi corazzati, 749 sistemi d'artiglieria, 238 lanciarazzi multipli, 98 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 216 aerei, 181 elicotteri, 2527 autoveicoli, 14 unità navali e 601 droni.

