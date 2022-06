Ucraina: Consiglio Ecumenico delle Chiese condanna la guerra della Russia (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha condannato la guerra della Russia contro l'Ucraina e ha chiesto la pace. Lo afferma in un comunicato pubblicato sul sito del Consiglio stesso a seguito della riunione del Comitato centrale, che si è svolto a Ginevra il 15-18 giugno. I partecipanti all'incontro si sono detti profondamente colpiti da ciò che è accaduto in Ucraina dall'ultimo incontro del 9-15 febbraio 2022, afferma la dichiarazione. “Il nostro cuore piange il fatto che dopo otto anni di crisi e conflitti irrisolti nelle regioni orientali dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa ha lanciato un'invasione illegale del suo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Ilhato lacontro l'e ha chiesto la pace. Lo afferma in un comunicato pubblicato sul sito delstesso a seguitoriunione del Comitato centrale, che si è svolto a Ginevra il 15-18 giugno. I partecipanti all'incontro si sono detti profondamente colpiti da ciò che è accaduto indall'ultimo incontro del 9-15 febbraio 2022, afferma la dichiarazione. “Il nostro cuore piange il fatto che dopo otto anni di crisi e conflitti irrisolti nelle regioni orientali dell', il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa ha lanciato un'invasione illegale del suo ...

