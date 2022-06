Ucraina, Borrell: “Blocco Russia del grano è vero crimine guerra” (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ ”un vero crimine di guerra” il Blocco del grano ucraino da parte della Russia. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, da Lussemburgo. ”Chiediamo alla Russia di sbloccare i porti. E’ inconcepibile, è inimmaginabile che milioni di tonnellate di grano siano bloccate in Ucraina quando nel resto del mondo la gente soffre la fame”, ha detto Borrell affermando che ”questo è un vero crimine di guerra, non posso pensare che duri ancora”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ ”undi” ildelucraino da parte della. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea, Josep, da Lussemburgo. ”Chiediamo alladi sbloccare i porti. E’ inconcepibile, è inimmaginabile che milioni di tonnellate disiano bloccate inquando nel resto del mondo la gente soffre la fame”, ha dettoaffermando che ”questo è undi, non posso pensare che duri ancora”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

HawkeyePie : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. #Borrell: #Russia non può usare fame come arma. ??? #Berlino: sul #gas è braccio di ferro con #Put… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Borrell: #Russia non può usare fame come arma. ??? #Berlino: sul #gas è braccio di ferro… - Adnkronos : È ''un vero crimine di guerra'' il blocco del grano ucraino da parte della #Russia. Lo ha dichiarato l'Alto rappres… - lifestyleblogit : Ucraina, Borrell: 'Blocco Russia del grano è vero crimine guerra' - - zazoomblog : Ucraina Borrell: “Blocco Russia del grano è vero crimine guerra” - #Ucraina #Borrell: #“Blocco #Russia -