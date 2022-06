Ucraina | Bonomi da Zelensky | «Accordo per ricostruzione» Kiev | «Diversi attacchi missilistici a Odessa»

Pubblicità

IVALDO1962 : RT @ediemilia: Zelensky fa capire: Voi mi date le armi noi vi facciamo partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina. Bonomi contento noi inc… - RobertoZambon12 : RT @ediemilia: Zelensky fa capire: Voi mi date le armi noi vi facciamo partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina. Bonomi contento noi inc… - Rosyfree74 : RT @ediemilia: Zelensky fa capire: Voi mi date le armi noi vi facciamo partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina. Bonomi contento noi inc… - pastaiofranco : RT @ALFO100897: Bonomi vola da Zelensky. Il leader ucraino: l'Italia partecipi alla ricostruzione. @CarloBonomi_ mentre quelli di: Amatrice… - FAMAWIPP : RT @anonimuscv19: Così su 2 piedi Bonomi può andare a fanculo insieme a tutta l'ucraina nazista e anche tutto il suo sindacato, armi basta… -

"Abbiamo aperto un ufficio permanente di Confindustria presso l'ambasciata italiana - ha detto- per accompagnare le nostre imprese in un percorso di avvicinamento all'e alla sua ...C'è un rapporto di gemellanza" ha dettoal presidente ucraino come emerge da un v ideo ...dedicato alla partecipazione degli imprenditori italiani alla ricostruzione per il dopoguerra inZelensky ha voluto ringraziare l’Italia, rilanciando un ruolo in prima fila per Roma nella trattativa di pace: “Ci servono garanzie di sicurezza per il futuro – ha detto il presidente ucraino – e cred ...Confindustria ha firmato un accordo con il governo ucraino per la ricostruzione post bellica. "Abbiamo firmato un accordo con il governo ucraino dove mettiamo a disposizione le nostre filiere per la r ...