Ucraina, Ben Stiller incontra Zelensky a Kiev: «Sei il mio eroe» – Il video (Di lunedì 20 giugno 2022) L’attore statunitense Ben Stiller, ambasciatore dell’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr), ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. «Sei il mio eroe. Avevi già fatto una grande carriera da attore, ma adesso…», ha detto Ben Stiller riferendosi al passato da attore di Zelensky. «Non grande quanto la tua», ha replicato il presidente ucraino. L’attore statunitense ha spiegato che «è veramente difficile capire quello che sta accadendo qui se non lo vedi di persona. Oggi sono stato a Irpin e ho visto un tale livello di distruzione. Un conto è vederlo attraverso la tv e i social media, un conto è vederlo da qui, parlando con le persone». Dal canto suo, Zelensky ha accolto positivamente la visita di Ben ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) L’attore statunitense Ben, ambasciatore dell’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr), hato il presidente ucraino Volodymyr. «Sei il mio. Avevi già fatto una grande carriera da attore, ma adesso…», ha detto Benriferendosi al passato da attore di. «Non grande quanto la tua», ha replicato il presidente ucraino. L’attore statunitense ha spiegato che «è veramente difficile capire quello che sta accadendo qui se non lo vedi di persona. Oggi sono stato a Irpin e ho visto un tale livello di distruzione. Un conto è vederlo attraverso la tv e i social media, un conto è vederlo da qui, parlando con le persone». Dal canto suo,ha accolto positivamente la visita di Ben ...

