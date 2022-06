Tutti pazzi per il debutto di Shiloh Nouvel Jolie Pitt davanti alla telecamera (Di lunedì 20 giugno 2022) Sotto il riflettori da sempre, anche senza volerlo, Shiloh Nouvel Jolie Pitt inizia a sentire (un po' come ogni adolescente) il richiamo dell'arte. La sua passione? Il ballo, come non hanno mancato di sottolineare, orgogliosi, anche i genitori. Da quello che si dice, anche considerata l'età, lo coltiva con il trasporto che si ha per le cose che si amano e (per ora) senza particolari ambizioni, eppure… ancora suo malgrado, Tutti sanno già di cosa è capace. E applaudono al nuovo talento rivelato. Tutta “colpa” del suo maestro, il coreografo Hamilton Evans, che da alcune settimane celebra l'impegno dei suoi allievi in una serie di videoclip in cui interpretano alcuni brani del momento di cui ha rielaborato o ampliato le coreografie. Shiloh Nouvel Jolie ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Sotto il riflettori da sempre, anche senza volerlo,inizia a sentire (un po' come ogni adolescente) il richiamo dell'arte. La sua passione? Il ballo, come non hanno mancato di sottolineare, orgogliosi, anche i genitori. Da quello che si dice, anche considerata l'età, lo coltiva con il trasporto che si ha per le cose che si amano e (per ora) senza particolari ambizioni, eppure… ancora suo malgrado,sanno già di cosa è capace. E applaudono al nuovo talento rivelato. Tutta “colpa” del suo maestro, il coreografo Hamilton Evans, che da alcune settimane celebra l'impegno dei suoi allievi in una serie di videoclip in cui interpretano alcuni brani del momento di cui ha rielaborato o ampliato le coreografie....

