Tutti gli ospiti del Summer Hits. Coletta incensa De Martino: «E' il volto identificativo di Rai2, per lui nuovi progetti in prima e seconda serata»

Stefano De Martino e Andrea Delogu La musica è al centro della programmazione estiva Rai e non solo per quanto riguarda l'ammiraglia: dal 30 giugno all'11 agosto andranno in onda su Rai 2 sette prime serate dedicate al Tim Summer Hits, tutte di giovedì ad eccezione del 21 luglio, perchè il prime time sarà occupato da una partita di calcio e si recupererà preventivamente domenica 17. Un progetto itinerante e crossmediale – realizzato da Rai Pubblicità e TIM e prodotto da Friends&Partners (qui la nostra riflessione a riguardo) in collaborazione con Radio Italia – che toccherà Roma, Portopiccolo e Rimini con la conduzione di Andrea Delogu e Stefano De Martino. Il quale, nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta questa mattina, è stato ufficialmente "incoronato" dal direttore Stefano ...

